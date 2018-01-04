ذكرت مصادر أن التحقيق الذي فتحته هيئة الاتصالات وتقنیة المعلومات في احتمالیة ارتكاب بعض مقدمي خدمات الاتصالات والإنترنت ممارسات احتكارية وغیر تنافسیة يحظى بمتابعة خاصة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن الشركات ستتعرض لعقوبات شديدة في حال ثبوت وجود ممارسات غير تنافسية، مشيرةً إلى أن هناك صرامة عالية في التحقيق.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنیة المعلومات قد أعلنت مؤخراً فتحها تحقیقاً في احتمالیة ارتكاب بعض مقدمي خدمات الاتصالات والإنترنت ممارسات احتكارية وغیر تنافسیة.
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