عثرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة أمس (الأربعاء)، على فتاة عشرينية اختفت من منزلها بأضم قبل يومين، ووجدتها في المسجد الحرام بالعاصمة المقدسة بعد عمليات بحث مكثفة.
وأدخلت الفتاة (24 عاماً) التي تعاني من مرض نفسي إلى مستشفى الملك عبدالعزيز للصحة النفسية، وهي الآن بصحة جيدة.
وكانت الفتاة قد خرجت من منزل ذويها بمحافظة أضم يوم الإثنين الماضي، بعدما أنزلت جهاز التكييف في غرفتها وخرجت منه، فيما لم تعرف دوافعها في الهروب حتى الآن. وفق”أخبار24″.
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