أوضح وزير المالية الدكتور محمد الجدعان ما إذا كان هناك إمكانية أن تزيد نسبة ضريبة القيمة المضافة على 5% مستقبلاً، أم ستبقى على حالها.
وبيّن الجدعان خلال لقاء له مع الإعلامي خالد مدخلي، أنه لا يوجد تفكير في الوقت الحالي في زيادة نسبة الضريبة، مضيفاً أنها اتفاقية خليجية قد تتعدل لاحقاً.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون من الممكن أن تتفق لاحقاً على زيادتها أو تقليلها أو إلغائها، مشدداً على أنه في الوقت الحالي لا يوجد تفكير في تغييرها وستبقى على حالها.
هل يمكن أن تزيد القيمة المضافة مستقبلاً؟#اسأل_وزير_المالية pic.twitter.com/MbTFELcS1W
— MBC1 (@mbc1) ٣ يناير، ٢٠١٨ وفق”أخبار24″.
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