ألقت شرطة مدينة عرعر أمس (الأربعاء)، القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر؛ لقيامه بتحويل منزله إلى وكر لترويج المخدرات.
وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي بشرطة الحدود الشمالية النقيب فايز الجهني، أن التحريات الأمنية رصدت قيام مواطن بترويج المسكر والمخدرات من خلال استغلال مسكنه في أحد أحياء عرعر.
وبيّن الجهني أن الجهات الأمنية نجحت في ضبط عدد من المترددين عليه لشراء المخدرات، لافتاً إلى أن قوة أمنية هاجمت المنزل وضبطت بحوزة المواطن مادة العرق المسكر وكمية كبيرة من الحشيش المخدر.
وأوضح أن الجهات الأمنية حققت مع المواطن قبل أن تحيله مع آخر من المتهمين إلى مكافحة المخدرات بالمنطقة لاستكمال اللازم. وفق “أخبار24”.
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