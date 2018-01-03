أوضحت وزارة الطاقة أن ما يتم تداوله في بعض وسائط التواصل الاجتماعي، حول تصريح وزير الطاقة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بأثر الإنفاق التوسعي في ميزانية عام 2018 المنعقد في 20 ديسمبر من العام الماضي، بأنه لن يكون هناك أي تصحيح لأسعار الطاقة في العام 2018 غير صحيح إطلاقاً.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن حديث الوزير خالد الفالح كان يدور حول عدم تغيير أسعار الطاقة للقطاع الصناعي فقط، لتخفيف العبء على المواطنين خلال الفترة التي تحتاجها الصناعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاكها للطاقة، وهو الأمر الذي تم تطبيقه فعلاً.وفق “تواصل”.
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