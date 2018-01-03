يغادر الرباعي عساف القرني وعبدالله المعيوف ومحمد العويس ووليد عبدالله يوم الاربعاء إلى المانيا للانخراط في معسكر تدريبي خاص بحراس المرمى.
أختارت الهيئة العامة للرياضة السعودية وليد عبدالله حارس مرمي نادي النصر و عبدالله المعيوف حارس نادي الهلال و محمد العويس حارس النادي الأهلي و عساف القرني حارس نادي الاتحاد للدخول في معسكر إعدادي لحراس المرمى السعوديين.
و سيقام المعسكر في ألمانيا في الفترة من 3 يناير حتى 19 منه، تحت إشراف أكاديمية أوليفر كان العالمية.
يذكر ان المنتخب السعودي يستعد لخوض منافسات كأس العالم روسيا 2018 بمشاركته في المجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا وأوروجواي ومصر.وفق “أخبار 24”.
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