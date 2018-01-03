علمت أن صناع القرار في الأهلي توصلوا لقناعة كاملة بالتنسيق مع الجهاز الفني بتغيير 50% من اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية، فيما تبدو أن الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها النادي حالياً كفيلة بنسف جميع مخططات الإدارة التي تنوي تجديد عناصر الفريق الأول لكرة القدم ببيع عقود بعض الأجانب واستقدام بدلاء عنهم.
وأكدت مصادر لـ»الرياض» أن إدارة النادي تسعى إلى تأمين مبالغ مالية لا تقل عن 30 مليون ريال لحل الأزمة المالية وتجنب الوقوع في إشكاليات خلال فترة التسجيل.
وتشير الأنباء إلى أن الأزمة المالية في طريقها إلى الحل في الأيام المقبلة بعد تحركات رئيس النادي الأمير تركي محمد العبدالله الفيصل لتأمين المبلغ ورغبته الكبيرة لدعم الفريق ببعض العناصر من أجل التركيز على البطولات وتلافي بعض الأخطاء التي حدت من ظهور الفريق بالشكل المطلوب وسط غضب من الجماهير التي طالبت بتغييرات جذرية في صفوف الفريق.
وفي ظل الأزمات المتتالية بات الأهلي مجبراً على إيجاد مخرج سريع منها، وربما تشهد الأيام المقبلة تدخلاً عاجلاً من بعض الشرفيين المؤثرين لضخ الملايين في الخزينة الخاوية.
من جهته أوضح نائب رئيس الأهلي طارق كيال أن إدارة ناديه قامت بتسديد قيمة الحكم الصادر عن غرفة فض المنازعات على المدافع علي الزبيدي بالاضافة إلى المبالغ التي حددتها العقوبة الانضباطية وقال: «إدارة الأهلي درست في الأيام الماضية القرار الصادر بحق النادي نتيجة القضية القائمة بين اللاعب ووكيله ولتجنيب الأهلي أي عقوبات أخرى دفعت الإدارة المبالغ خلال المدة المحددة على أن يتم خصمه من مستحقات اللاعب.وفق «الرياض».
وحول تغيب لاعب الوسط البرازيلي ليوناردو دي سوزا عن التدريبات قال كيال: «اللاعب تقدم منذ مدة بطلب المغادرة للبرازيل لإنهاء بعض الالتزامات الضرورية الشخصية، وعندما صدرت عقوبة انضباطية بإيقافه لمباراتين في 12 ديسمبر 2017م طلب مرة أخرى السماح له بالمغادرة إلى البرازيل من خلال مدرب الفريق ومدير إدارة كرة القدم باسم أبو داود وإبلاغهما بذلك بعد تقديمه أوراقا ثبوتية تفيد بضرورة سفره وانهاء هذه الالتزامات والعودة فوراً، ووافقت إدارة الفريق والمدرب على منحه إجازة لمدة أربعة أيام في 20 ديسمبر وبعد سفره بأيام ابلغ إدارة الفريق عن حاجته للتواجد في البرازيل حتى التاسع من شهر يناير الجاري بحسب تأكيدات محاميه.
واختتم نائب رئيس النادي حديثه قائلاً: «إدارة الفريق شرعت في تطبيق الإجراءات النظامية نتيجة غياب اللاعب وفقا للائحة الانضباط الداخلية وهناك اتصالات مستمرة معه من إدارة الفريق بشكل مباشر».
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