أثار خالد عزيز لاعب نادي الهلال السابق الجدل في الفترة الحالية وذلك بعد أن كشف عن حبه لنادي الاتحاد .
وكان اللاعب خالد عزيز حل ضيفًا على برنامج وينك على قناة روتانا خليجية وتحدث عن أسباب غيابه عن الإعلام في الفترة الأخيرة .
ويعد اللاعب واحدًا من أبرز نجم خط الوسط في المنتخب السعودي وفي نادي الهلال خلال الفترة الماضية .
وشارك خالد عزيز مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الأمم الآسيوية في عام 2007 بإندونيسيا ووصل مع الأخضر إلى نهائي البطولة أمام المنتخب العراقي .
كما شارك نجم نادي الهلال السابق مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم عام 2006 والتي أقيمت في دولة ألمانيا تحت قيادة المدرب البرازيلي كارلوس باكيتا وقتها .
وأثار خالد عزيز الجدل خلال لقائه التلفزيوني حيث اعترف بميوله لنادي الاتحاد ، مضيفًا أن والده كان يرفض منه ممارسة كرة القدم حتى ينتهي من المرحلة الثانوية في الدراسة .
وكشف اللاعب السابق للهلال عن سر في حياته الخاصة حيث قال بأنه عندما كان صغيرًا كان يلعب الكرة من وراء والده لمجرد الاستمتاع بها .
وأكد خالد عزيز أنه ذهب إلى نادي النصر في بداية مسيرته الكروية بعد التخرج من المرحلة الثانوية ، مضيفًا أن النجم إبراهيم ماطر نجم النصر الأسبق هو السبب وراء دخوله للعالمي .
وأشار لاعب المنتخب السعودي السابق أن إبراهيم ماطر كان مؤمنا بقدراته وجعله يتدرب في نادي النصر مع الفريق الأول .
ورد خالد عزيز حول الاتهامات والتي وُجهت له بعدم حضور التدريبات بانتظام قائلًا : في وقت من الأوقات ، كنت أشعر بأنني لاعب أساسي وحتى لو لم أتدرب فسأجد نفسي أساسيا .
وتابع نجم المنتخب السعودي السابق : أشعر بالتعب وكنت أخضع للعلاج ولكنني أجد نفسي غائبًا عن الفريق في الصحافة ، كيف هذا الأمر ، حقيقة لم أكن أعلم وهذا كان شيئا غريبا بالنسبة لي .وفق “المواطن”.
وأكد خالد عزيز : أجمل تجربة لي كانت في نادي الهلال وأحلى فترة بالنسبة لي كانت في الزعيم وهناك أطراف هي من ساهمت في رحيلي عن الهلال .
وأضاف اللاعب السابق للهلال : بالنسبة لي من الصعب ترك الهلال ولكن القرار لم يكن في يدي .
وقال خالد عزيز : هناك انضباط وتماسك في نادي الهلال وهناك حفظ لأسرار اللاعبين وهذا شيء جيد ويجعل البيئة ممتعة للعب في الزعيم .
#خالد_عزيز يرد على الاتهامات التي وجهت له دائما بعدم الانضباطية#برنامج_وينك@mohd_alkhamisi pic.twitter.com/V6lQtSPL4O
— خليجية (@Khalejiatv) January 2, 2018
#خالد_عزيز:
أجمل بيئة لعبت فيها هي بيئة #نادي_الهلال ورحيلي عنه لم يكن بيدي#برنامج_وينك@mohd_alkhamisi pic.twitter.com/Lgu8KhXBji
— خليجية (@Khalejiatv) January 2, 2018
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