ينتظر أن يتم صرف أول راتب لموظفي الدولة خلال عام 2018، في اليوم الخامس من (برج الدلو) الذي سيوافق يوم الخميس الموافق 25 من يناير الجاري.
ويتم صرف الرواتب تباعاً في اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي، وذلك بما يتفق مع المرسوم الملكي الصادر مؤخراً في هذا الصدد قبل أكثر من عام.
وكانت وزارة المالية قد أكدت أن الرواتب تم تحويل صرفها على أساس الأبراج بدلاً من الأشهر الهجرية، لكي يكون الصرف متوافقا مع الميزانية.وفق “أخبار 24”.
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