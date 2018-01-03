أظهرت نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2017، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء أن متوسط الأجر الشهري للسعوديين بلغ 10 آلاف ريال، فيما بلغ متوسط الأجر الشهري لإجمالي العاملين (سعويين ومقيمين) 6119 ريالاً.
وأظهرت الإحصائيات خلال الربع الثالث من العام المنقضي، استقرار معدل البطالة بين المواطنين عند مستواه السابق خلال الربع الثاني، عند 12.8% بواقع 7.4% بين الذكور و32.7% بين الإناث.
أما معدل البطالة الإجمالي (للمشتغلين من عمر 15 سنة فأكثر)، فقد انخفض إلى 5.8%، وبلغت نسبة الانخفاض بين الذكور 3.2%، وبين الإناث 21.1%.
وأشارت البيانات إلى أن جملة المشتغلين بلغ 13.7 مليون فرد، بينهم أكثر من ثلاثة ملايين مواطن، و10.7 مقيم، فيما بلغ عدد المواطنين الباحثين عن عمل 1.23 مليون فرد، عدد الذكور بينهم نحو 190 ألفاً، وعدد الإناث أكثر من مليون و40 ألفاً.
كما أوضحت النتائج من واقع بيانات السجلات الإدارية أن ما يقارب نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية، حيث بلغت نسبتهم (45.8%).وفق “أخبار 24”.
ونوهت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن هذه البيانات لا تشمل العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية، والعاملين غير المسجلين في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية.
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