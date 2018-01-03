نشرت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة مقطع فيديو يتضمن عدة نصائح يجب وضعها في الاعتبار عند شراء المنتجات الكهربائية.
وأوضحت الهيئة ضرورة، قيام المستهلك بالتأكد من العلامة التجارية للمنتجات وهل هي مسجلة أم لا، كذلك قراءة البيانات الإيضاحية والتأكد من الشكل العام للمنتج وسلامة أجزائه.
وأظهر الفيديو مهندسا كهربائيا يشرح مثالا حول كيفية اختيار المقابس الكهربائية وضرورة التأكد من شكلها الثلاثي وبياناتها وماركتها، ووجود غوالق بها.وفق “أخبار 24”.
وحذرت الهيئة من المنتجات غير الأصلية التي قد تسبب حرائق أو ضررا للأطفال الصغار.
تعرف على نصائح #هيئة_المواصفات قبل شراء المنتجات الكهربائية #سلامتك_تهمناpic.twitter.com/tRz36kbKZw
— هيئة المواصفات (@SASOGOV) ٣ يناير، ٢٠١٨
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