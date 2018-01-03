كشف محمد العمري مدير هيئة السياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة، عن استفادة 65 دولة بالتأشيرة السياحية، وذلك كمرحلة أولى، لافتا إلى أن أعداد الدول ستتزايد في المرحلة الثانية.
وقال العمري، وفقا لـ”الاقتصادية”، إن التأشيرة السياحية تصدر وفق أنظمة معينة، ولأي نشاط من تلك الدول، بشرط أن تكون عبر منظمي الرحلات والبرامج من شركات سعودية.
من جهة أخرى، قال خالد طاهر مسؤول مبادرة “السعودية وجهة المسلمين”، إن المبادرة تستهدف أربع شرائح للاستفادة، وهم المعتمرون والزوار من المسلمين، والزوار المسلمون من قطاع الأعمال، وضيوف الدولة من المسلمين، وركاب الترانزيت من المسلمين، لافتا إلى أنه تم تحديد 13 موقعا أثريا وعشرة متاحف، لتكون مصدرا للسياحة الأساسية.
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