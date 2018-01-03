أصدر برنامج “حساب المواطن” نتائج الأهلية لمستحقي الدعم المالي من مسجليه في الدورة الثانية للبرنامج.
وطلب البرنامج من المستفيدين الدخول على صفحة الأهلية في البوابة الإلكترونية للبرنامج للاطلاع على النتائج.
وكان حساب المواطن قد ذكر أن الدفعة الثانية من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين البنكية في 10 يناير 2018، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل 16 ديسمبر 2017.وفق “أخبار 24”.
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