استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر الدكتور علي عبدالعال.
ونقل عبدالعال لخادم الحرمين الشريفين تحيات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فيما أبدى الملك المفدى نقل تحياته لفخامته.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون بين المملكة ومصر في المجال البرلماني.
حضر الاستقبال، رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني.
كما حضر من الجانب المصري، الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين عبدالرحيم، ورئيس ائتلاف دعم مصر رئيس اتحاد الصناعات النائب محمد زكي صادق، ورئيس لجنة الشؤون العربية النائب سعد سليم الجمال، ورئيس لجنة حقوق الإنسان النائب علاء سعيد إبراهيم، وسفير مصر لدى المملكة ناصر حمدي، وعدد من النواب.وفق “أخبار 24”.
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