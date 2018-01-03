طالب عضو بمجلس الشورى بوضع كاميرات مراقبة في مدارس البنين والبنات، وذلك ضمن مطالبته باعتماد برنامج أمني لحماية الطلاب والطالبات في أوقات حضورهم للمدارس وانصرافهم منها.
وأوضح عضو الشورى اللواء عبدالهادي العمري، وفقاً لـ”الحياة”، أن هناك عديدا من المشاهد التي تهدد أمن الطلاب لعدم وجود حراس أمنيين مدربين قادرين على حماية الطلاب والطالبات وتنظيم عمليات خروجهم وانصرافهم، وغير قادرين على الحد من الجرائم والمخالفات التي تحدث في محيط المدارس، خاصة بعد الانصراف.
يذكر أن وزارة التعليم كانت قد حددت 3 ضوابط لتركيب كاميرات للرقابة الأمنية في مدارس البنين والبنات، وهي أن تكون جزءا من المنظومة الأمنية للمدارس وليس لمراقبة العملية التعليمية، وأن تركب على أسوار مدارس البنات الخارجية لا الداخلية، وأن توضع الكاميرات بعد استكمال متطلبات السلامة، ويحظر تركيبها داخل الفصول.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج