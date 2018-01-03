شهدت الثانوية الخامسة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة واقعة مثيرة، حيث وضعت طالبة بالصف الأول الثانوي مولودتها “زينب” أثناء تأديتها امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
وقالت قائدة المدرسة رقية هوساوي، إن الطالبة زهور وهي طالبة منتسبة، حضرت إلى المدرسة وبعد بداية الاختبار شعرت بآلام الولادة وتحملت حتى سلمت ورقتها، إلا أن مخاضها كان سريعا فقام عدد من المدرسات والعاملات بمساعدتها حتى وضعت بسلام قبل وصول فريق الهلال الأحمر، والذي قام بنقلها للمستشفى للاطمئنان على صحة الأم والمولودة.وفق “أخبار 24”.
وتوجهت أسرة الطالبة بالشكر لإدارة المدرسة على موقفها ومساعدة ابنتهم على تخطي آلام الولادة.
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