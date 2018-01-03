كشف استطلاع للرأي نفذه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام عن آراء المجتمع حول العنف ضد المرأة وبرامج التمكين الخاصة بها.
ورأى 83% من المشاركين الاستطلاع الذي شارك فيه 1199 رجلاً وامرأة، أن المنزل هو أكثر الأماكن التي تتعرض فيها المرأة للعنف، فيما رأى 73% أن الزوج هو أكثر من يمارس العنف ضد المرأة.
وأظهرت آراء 46% من المشاركين في الاستطلاع أن العنف النفسي هو أكثر أنواع العنف انتشاراً ضد المرأة في المجمتع، بينما رأى 26% أن الإهمال هو الأكثر، ورأى 13% أن العنف الجسدي هو الأكثر انتشاراً ضد المرأة.
وأرجع المشاركون وجود العنف ضد المرأة إلى ثلاثة عوامل، حيث رأى 24.5% أن بعض العادات والتقاليد هي السبب، فيما رأى 21.8% أن السبب هو تعاطي الكحول والمواد المخدرة، بينما أرجع 13.4% الأمر إلى غياب العقوبات الرادعة.
وحول مدى انتشار العنف ضد المرأة في المجتمع، رأى 10.3% أنه كثير، ورأى 36.1% أنه متوسط، و44% قالوا إنه قليل، ورأى 9.3% من المشاركين أنه لا يوجد أي عنف ضد المرأة.وفق “أخبار 24”.
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