نفذت وزارة الداخلية في منطقة تبوك اليوم الأربعاء حكماً بالقتل تعزيراً بحق مواطن، أدين بتهريب كمية كبيرة من حبوب الامفيتامين المخدرة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن المواطن عيد بن ضويحي بن سلمان العطوي، ألقي القبض عليه بتهمة تهريب كمية كبيرة من حبوب الامفيتامين المحظور، بقصد الكسب المادي.
وأضافت، أن التحقيق مع المذكور أسفر عن توجيه الاتهام للمذكور بما نسب إليه، وبإحالته للمحكمة صدر بحقه حكم بالقتل تعزيراً، وأيدت المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف الحكم، كما صدر أمر سام بتطبيق ما أقر بحقه شرعاً.وفق “أخبار 24”.
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