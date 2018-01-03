أكّد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن المواطنين يلعبون دوراً كبيراً في مراقبة الأسواق وما يطرأ عليها من مخالفات وتجاوزات.
وأضاف أن البلاغات والشكاوى التي ترد للوزارة من المواطنين تساهم في الحد من المخالفات التجارية، مشدداً على أن المواطن هو العنصر الأهم في عملية المراقبة.
وأفاد القصبي، خلال استضافته على القناة السعودية الأولى، أن أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال ملاحظات المواطنين وشكاواهم.
وعن شكوى قدمها مواطن حول محل شهير رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، قال القصبي إنه يشجع مثل هذه البلاغات، وإنه سيُنظر إليها ويعلن عن نتائج ذلك، مؤكدا أن الأموال ستعاد له إذا كان متضررا.
معالي #وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي: #المواطن هو أكبر عنصر مساهم في مراقبة المخالف.#قناة_السعودية pic.twitter.com/FLgDuAQa1f
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٢ يناير، ٢٠١٨
رد وزير التجارة والاستثمار على حالة تلاعب حدثت لأحد المواطنين.@SaudiMCI @khalid76@malkassabi pic.twitter.com/Nz3LJxCbnd
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٢ يناير، ٢٠١٨ وفق”أخبار24″.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج