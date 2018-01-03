استقبل أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول مقيما سودانيا بمكتبه بديوان الإمارة أمس الثلاثاء، وسلمه التكريم المقدم له من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، نظير مساهمته في إنقاذ حياة شخص آخر بنجران.
وكان وزير الداخلية وجه بتكريم مقيم سوداني يدعى عبدالرحمن الأمين لدوره الإنساني في إنقاذ حياة شخص آخر بمنطقة نجران، وقدم له أمير نجران التكريم نيابة عن وزير الداخلية.
بدوره عبر المقيم السوداني عبدالرحمن الأمين عن سعادته لما لقيه من تكريم وحفاوة، مقدماً شكره لوزير الداخلية والمملكة، التي قال إنها لا تدخر جهداً أو مالاً لنشر قيم التسامح والخير.
وفق”أخبار24″.
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