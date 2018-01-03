توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة، أن تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار سيمتد إلى المنطقة الجنوبية، وكذلك إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشارت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً على المنطقة الشمالية، والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة. وفق”أخبار24″.
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