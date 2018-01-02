روى مواطن عشريني من أبها، يعمل في قطاع طيران الحرس الوطني، تفاصيل تبرعه بكليته لطفلة تعاني فشلا كلويا ليكون سببا في إنقاذها من براثن الموت دون أن يكون لديه سابق معرفة بها.
وقال المواطن وليد طليحان القحطاني البالغ من العمر 26 عاما، إنه علم بمعاناة الطفلة سارة (10 سنوات) من خلال مقطع بثه الفنان فايز المالكي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مشيرا إلى أنه بمجرد أن سمع صوت سارة لم يتردد في الاتصال بوالدها ليبلغه برغبته في التبرع بكليته لابنته.
وأشار وفقا لـ “العربية نت” إلى أن والد سارة اشترط عليه موافقة والديه حتى يقبل تبرعه لابنته، وهو الأمر الذي لم يقف حائلا دون إنقاذ حياة الطفلة سارة، مبينا أنه بعدها قام بإجراء كافة الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وبعد مرور 5 أشهر من الفحوصات والجلسات تم تحديد موعد العملية وتم إجراؤها وتكلّلت بالنجاح، مؤكدا أنه لم يبتغِ من هذا العمل غير وجه الله تعالى.
من جهته، أكّد والد الطفلة سارة، محمد علي آل حاجة، أن الكلام والمشاعر يعجزان أمام تضحية الشاب وليد الذي منح ابنته قطعة من جسده، واصفا عمله بالشجاع والإنساني، متمنيا له الصحة والعافية، ومؤكدا أنه أثبت له مجددا أن الخير ما زال موجودا.
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