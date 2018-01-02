قررت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، اليوم الثلاثاء، إيقاف 3 ممرضات سعوديات عن العمل حتى يتم استكمال التحقيقات معهن على خلفية تصوير طفل رضيع والعبث به.
وأظهر مقطع فيديو مصور إحدى الممرضات تقوم بالإمساك بطفل رضيع حديث الولادة ومن ثم الضغط على جمجمة الرضيع من أعلى إلى أسفل، في تصرف أساء لمهنة التمريض، لتتم إحالتهن إلى التحقيق.
وأوضح المتحدث الرسمي للصحة، عبدالهادي الربيعي، أن مقطع الفيديو ثبت لدى لجنة التحقيقات المشكّلة بتوجيه من مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس، أنه تم تصويره داخل مستشفى الأطفال، كما تم تحديد مجموعة من الممرضات يُتوقع مسؤوليتهن عن القضية.
وأضاف أن اللجنة أوصت بكف أيديهن عن العمل فورًا حتى يتم استكمال التحقيقات، مؤكدا أن صحة الطائف تلتزم لأسرة الطفل وللرأي العام في حال ثبوت تورطهن بإحالة القضية إلى لجنة مخالفات الممارسين الصحيين لإصدار أشد العقوبات المتاحة والرادعة نظامًا مع إعلان ذلك رسميًا.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج