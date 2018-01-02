تفاعلت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، مع الفيديو المتداول لقطة تقتحم ثلاجة بأحد المتاجر الشهيرة، لتلتهم اللحوم المعروضة بها في حفر الباطن.
وأوضحت الأمانة أنه إشارة إلى المقطع المتداول بشأن وجود قط داخل ثلاجة اللحوم في أحد الأسواق الغذائية؛ تفيد بأن المختصين باشروا الموقع فور تلقي البلاغ حول الواقعة.
وأكدت في بيان أنه تمت مصادرة جميع اللحوم المشتبه بها؛ كما تم استدعاء المسؤول عن المنشأة لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب لائحة الجزاءات والغرامات في بلدية حفر الباطن.
وفق “أخبار 24”.
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