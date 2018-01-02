أكدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تسجيل أجهزة الرصد الزلزالي لهزة أرضية في منطقة جازان بقوة 2.5 على مقياس ريختر.
وأوضحت أن الهزة حدثت عند الساعة 6:45 مساء اليوم (الثلاثاء) في منطقة تقع على بعد 25 كيلومتراً شرق محافظة بيش و12 كيلومتراً شمال شرق محافظة صبيا على عمق 11.51 كيلومتر.
وكان عدد من سكان بعض القرى الواقعة شمال حبل عكوة في محافظة صبيا قد أكدوا إحساسهم بهزة أرضية خفيفة، تحديداً في الريث والكدمي وقرية المشلحة.وفق “أخبار 24”.
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