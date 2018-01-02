استدعت النيابة العامة مدير مدرسة المويلح الابتدائية بمحافظة ضباء في تبوك، والمعروف إعلامياً بـ”منقذ الرضيع”، وذلك بعد مساهمته في إنقاذ طفل رضيع كان والده يهدد بقتله بعدما دخل به لفناء المدرسة.
وتحقق النيابة العامة مع مدير المدرسة على خلفية انتشار “شيلة” تتضمن مدحاً له وإشادة بمشاركته في إلهاء والد الطفل وإنقاذه، بعد تلقي الجهات الأمنية شكوى بشأن الشيلة ومضمونها.
وقال شقيق المدير، بحسب “العربية.نت”، إنه استُدعي كذلك للتحقيق، مؤكداً أن الشيلة المشار إليها لا تتضمن أي إساءة لشخص أو قبيلة.
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