قال الدكتور إبراهيم الحميدان، مساعد مدير تعليم الرياض سابقًا، إن دراسة وهمية هي السبب في خطاب الإشراف التربوي الذي تسبّب في إيقاف خريجي الانتساب عن العمل معلمين، لافتا إلى أن جذور هذه الأزمة ليست حديثة وإنما ممتدة منذ 8 سنوات.
وأوضح الحميدان خلال مقابلة له مع برنامج “معالي المواطن” على فضائية (mbc)، أن الخطاب وصف خريجي الانتساب بأنهم خطر على الطلاب ويجب إبعادهم عن التدريس.
وأشار الحميدان إلى أن الدراسة التي تم الاعتماد عليها وهمية ومجهولة، وأنه بحث عنها ولم يجد أصلا لها، لافتا إلى أنها رصدت مستويات المعلمين الحاصلين على مؤهلات الانتساب، وأن لديهم ضعفا في مستوياتهم العلمية والتربوية مقارنة بخريجي الانتظام.
من جانبه، أوضح حمد المنيف، المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية، أنه لا يوجد فرق بين خريجي الانتظام والانتساب في الوظائف الإدارية، لافتا إلى أنه في مجال التعليم الانتساب أولوية ثالثة.وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن دور وزارة الخدمة المدنية يتمثل في شغل الوظائف التي ترد للوزارة من الجهات الحكومية.
المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية: دورنا هو شغل الوظائف التي ترد لنا من الجهات الحكومية #معالي_المواطن pic.twitter.com/hvBDA1G16n
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧
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