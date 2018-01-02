حقق تعليم الخرج نسبة المشمولات والتسكين للمدارس المشمولة بالنقل المدرسي بنسبة 100% وذلك بناء على متابعة مشرفات خدمات الطلاب النقل المدرسي (بنات ) أ / هدى الخليوي – أ / فوزية العبودي وجهود مسؤولات النقل بالمدارس لجميع المراحل لأعمال تفعيل خدمة النقل المدرسي لعام (1438/1439) بمحافظة الخرج والدلم والاستفادة من كامل المخصص حيث بلغ (10,377) ..
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تعليم الخرج يحقق تفعيل خدمة النقل المدرسي لعام (1438/1439) بمحافظة الخرج والدلم
تعليم الخرج يحقق تفعيل خدمة النقل المدرسي لعام (1438/1439) بمحافظة الخرج والدلم
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهى :
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