نفذت إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلةً بقسم الموهوبات ورشة تحكيم الوحدات الإثرائية في مناهج العلوم والرياضيات لفصول الموهوبات وذلك يوم الاثنين 14/ 4 /1439هـ بمقر مركز الموهوبات بحضور رئيسة قسم الموهوبات الأستاذة هدى الرشيدي ومشرفات الموهوبات ومشرفات العلوم والرياضيات وتم خلال الورشة مناقشة خطوات تصميم البرنامج الإثرائي ومعايير تقويم الوحدة الإثرائية واستعراض الوحدات المصممة من قبل معلمات التخصصات العلمية وتحكيمها ، وفي نهاية الورشة قدمت رئيسة القسم شكرها للجميع ..
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