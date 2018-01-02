بفضل الله تعالى تم إيداع مبلغ وقدره (971,550) ريال ، في حسابات أسر جمعية إنسان بفرع محافظتي الخرج و الدلم لشهر ربيع الأخر لعام ١٤٣٩هـ الموافق لشهر (يناير-٢٠١٨م ) والبالغ عددهم (803 ) أسرة، و قد بلغ عدد المستفيدين (3,662) يتيم ، يتيمة و أرملة من خلال تغذية بطاقات الصرف الإلكتروني ، وتسعى الجمعية من خلال تقديم النفقات الأسرية آلياً إلى حفظ كرامة المستفيدين ، والتخفيف من عناء الأيتام وتوفير الجهد الوقت ، و مازالت الجمعية تستقبل تبرعات كسوة الشتاء و التي تقدر بمائة ريال للفرد الواحد لهذا العام يتم تغذيتها في حسابات الأسر لشراء احتياجاتهم في فصل الشتاءويشار إلى أن الجمعية حققت المركز الأول في جائزة الشيخ فهد الأحمد الصباح بمشروع بطاقات صرف النفقات باعتباره من المشاريع المتميزة والرائدة الذي عملت به الجمعية.
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فرع إنسان بمحافظة الخرج يغذى حسابات الأسر لشهر ربيع الثاني لعام 1439هـ
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
بفضل الله تعالى تم إيداع مبلغ وقدره (971,550) ريال ، في حسابات أسر جمعية إنسان بفرع محافظتي الخرج و الدلم لشهر ربيع الأخر لعام ١٤٣٩هـ الموافق لشهر (يناير-٢٠١٨م ) والبالغ عددهم (803 ) أسرة، و قد بلغ عدد المستفيدين (3,662) يتيم ، يتيمة و أرملة من خلال تغذية بطاقات الصرف الإلكتروني ، وتسعى الجمعية من خلال تقديم النفقات الأسرية آلياً إلى حفظ كرامة المستفيدين ، والتخفيف من عناء الأيتام وتوفير الجهد الوقت ، و مازالت الجمعية تستقبل تبرعات كسوة الشتاء و التي تقدر بمائة ريال للفرد الواحد لهذا العام يتم تغذيتها في حسابات الأسر لشراء احتياجاتهم في فصل الشتاءويشار إلى أن الجمعية حققت المركز الأول في جائزة الشيخ فهد الأحمد الصباح بمشروع بطاقات صرف النفقات باعتباره من المشاريع المتميزة والرائدة الذي عملت به الجمعية.
بفضل الله تعالى تم إيداع مبلغ وقدره (971,550) ريال ، في حسابات أسر جمعية إنسان بفرع محافظتي الخرج و الدلم لشهر ربيع الأخر لعام ١٤٣٩هـ الموافق لشهر (يناير-٢٠١٨م ) والبالغ عددهم (803 ) أسرة، و قد بلغ عدد المستفيدين (3,662) يتيم ، يتيمة و أرملة من خلال تغذية بطاقات الصرف الإلكتروني ، وتسعى الجمعية من خلال تقديم النفقات الأسرية آلياً إلى حفظ كرامة المستفيدين ، والتخفيف من عناء الأيتام وتوفير الجهد الوقت ، و مازالت الجمعية تستقبل تبرعات كسوة الشتاء و التي تقدر بمائة ريال للفرد الواحد لهذا العام يتم تغذيتها في حسابات الأسر لشراء احتياجاتهم في فصل الشتاءويشار إلى أن الجمعية حققت المركز الأول في جائزة الشيخ فهد الأحمد الصباح بمشروع بطاقات صرف النفقات باعتباره من المشاريع المتميزة والرائدة الذي عملت به الجمعية.
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