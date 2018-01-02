عاد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء إبراهيم العساف، لحضور جلسات المجلس، حيث حضر جلسة المجلس اليوم الثلاثاء.
وأظهرت صور الوزير العساف حاضراً الجلسة، حيث توسط وزير الصحة توفيق الربيعة ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ.
وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم، حيث أقر المجلس نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب “الإيدز” وحقوق المصابين وواجباتهم، واستراتيجية الدفاع الوطني.وفق “أخبار 24”.
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