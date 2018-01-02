قدم ماجد عبد الله المدير الإداري للمنتخب السعودي الأول وأسطورة النصر، الشكر للأمير فيصل بن تركي على الجهود التي بذلها طوال سنوات عمله بالنادي.
وتمنى عبد الله التوفيق لرئيس النصر الجديد سلمان المالك، وأن يقود النادي إلى إنجازات جديدة .
ودون ماجد عبد الله عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “كل الشكر للأمير فيصل بن تركي على جهده في السنوات الماضية وتمنياتي القلبية بالتوفيق للصديق العزيز سلمان المالك، وإن شاء الله نرى النصر دائما متألقا بإنجازاته”
وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أصدر قرار أمس بحل إدارة النصر برئاسة الامير فيصل بن تركي، وتكليف سلمان المالك برئاسة النادي.وفق “أخبار 24”.
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