وجّه سلمان المالك الرئيس الجديد لنادي النصر رسالة إلى فيصل بن تركي المعروف باسم “كحيلان”، بعد إعفاء الأخير من منصبه في إدارة النادي.
وقال المالك -في رسالته التي كتبها عبر حسابه بموقع “تويتر”، اليوم : “شكرًا للأمير فيصل بن تركي على كل ما قدمه من مال وجهد ووقت لخدمة نصرنا الكبير، أعاده خلالها إلى منصات الفرح، متوجًا بالكأس، وبذهب الدوري مرتين”.
بينما ردّ عليه بن تركي: “الله يوفقك يا أبوفهد لخدمة العالمي كما خدمته كعضو شرف فعال”.
وأكد بن تركي -في وقت سابق- عن أمنياته بالتوفيق للنادي، وشكر جماهيره، وذلك في أول تعليق له، بعد صدور قرار إعفائه وحلّ مجلس إدارته مساء الإثنين (1 يناير 2018)، من قبل رئيس مجلس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بسبب مخالفات إدارية.وفق “عاجل”.
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