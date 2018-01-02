ناقش مسؤولو النادي الأهلي، احتياجات الفريق الكروي قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية بعد غد (الخميس)، وذلك من خلال اجتماع ضم طارق كيال نائب رئيس النادي الأهلي مع سيرغي ريبروف مدرب الفريق، الذي سافر إلى بلاده لقضاء إجازة قصيرة.
وحدد ريبروف مدرب الأهلي احتياجاته من العناصر الأجنبية، ومنهم لاعب في مركز خلف المهاجمين والآخر في مركز الجناح الأيمن، بدلاء عن الدولي المصري محمد عبد الشافي ولاعب الوسط اليوناني أيوانيس فيتفا.
وأكد مدرب الأهلي حاجته للاستعانة بلاعب محلي في مركز الظهير الأيمن لتعزيز صفوفه، والذي قد يدفع مسؤولي النادي لفتح باب الاتصالات مع إدارة نادي الفيصلي للاستفادة من خدمات لاعبها الشاب سلطان الغنام (23 عاماً) لتدعيم مركز الظهير الأيمن في صفوفهم، خصوصاً أن اللاعب يرتبط بعقد احترافي مع ناديه الفيصلي لمدة 5 سنوات، بعد أن نجح الأخير في استكشافه والتوقيع معه قادماً من نادي الزلفي.
وأكدت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن النواحي المالية تقف حجر عثرة في إتمام مسؤولي النادي خططهم المقترحة وتلبية احتياجات مدرب الفريق العناصرية خلال الفترة المقبلة، حيث يبذل مسيرو النادي جهوداً كبيرة لتوفير سيولة مالية تمكنهم من الإيفاء بالمتطلبات الفنية التي تدعم الفريق وتعزز من صفوفه في المرحلة المقبلة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن خيار الإبقاء على جميع اللاعبين الأجانب في صفوف فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة أمر غير مستبعد، خصوصاً في حال عدم نجاح بعض الترتيبات التي تم وضعها من قبل مسؤولي النادي الأهلي.
من جهة أخرى، يعاود فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم (الثلاثاء) على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل، بعد تمتع اللاعبين بإجازة قصيرة امتدت إلى 3 أيام منحت لهم من قبل سيرغي ريبروف مدرب الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً لملاقاة فريق الشعلة يوم السبت المقبل في الخرج، ضمن مواجهات دور الـ32 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وسينتظم ثنائي الأهلي سلمان المؤشر وصالح العمري مع الفريق بدءاً من تدريب اليوم، بعد فراغهما من المشاركة مع المنتخب السعودي الأول في «خليجي 23» بالكويت.وفق “الشرق الأوسط”.
بينما سيستعيد الجهاز الفني لفريق الأهلي الثنائي لاعب الوسط حسين المقهوي والمدافع النيجيري قودفري أبوابونا بعد استيفاء عقوبتهما بالإيقاف لمباراة واحدة (النصر)، نتيجة حصولهم على 3 بطاقات صفراء، لتدعيم صفوف الفريق خلال المواجهات المقبلة، ابتداء من لقاء الشعلة في الكأس.
وينتظر أن يناقش طارق كيال مدرب فريقه ريبروف خلال الساعات المقبلة أسباب ظهور الفريق أمام النصر بهذه الصورة المتدنية وعدم تقديمه الأداء المقنع الذي يمكنه من الخروج بنتيجة إيجابية للمحافظة على صدارة الترتيب، بعد أن خسر الفريق بـ3 أهداف مقابل هدف وسبل إخراج الفريق من هذه الكبوة لاستعادة توازنه في مقبل المواجهات.
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