التقطت عدسات المصورين على مدار عام 2017 صوراً عفوية ومميزة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تميزت بالبساطة والتلقائية وابتعدت عن المظاهر الرسمية، وحظيت بتداول وإعجاب لافتين من قِبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي.
وتنوعت تلك الصور ما بين زيارات عائلية لخادم الحرمين الشريفين أو صور شخصية مع أبنائه وأحفاده، أو أبناء وأحفاد إخوانه.
لقيت صورة لخادم الحرمين الشريفين خلال قضائه العشر الأواخر من رمضان بمكة المكرمة تداولا واسعا، حيث ظهر وهو يؤدي الصلاة على كرسي بقصر الصفا.وفق “أخبار 24”.
نشر الأمير الوليد بن طلال صورة له أثناء لقائه خادم الحرمين الشريفين في مكتبه، وعلق عليها “تشرفت للتو بمقابلة والدي ووالد الأمة
صورتان تم تداولهما لخادم الحرمين مع الأمير طلال بن سعود والأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران.
زار خادم الحرمين أخاه الأمير بندربن عبدالعزيز في قصره بالرياض، حيث أظهرت صورة خادم الحرمين وهو يتبادل الأحاديث الودية مع أخيه.
نشر الأمير عبدالعزيز بن فهد صورة تجمعه بخادم الحرمين في منى، وعلق عليها “قبل ساعة، مع خادم الحرمين الشريفين؛ مع والدي سلمان حفظه الله في منى”.
صورة لخادم الحرمين مع حفيديه سلمان وخالد ابني الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
خادم الحرمين وهو يلاعب أحد أحفاد أخيه الأمير بندر ويقدم له بعض الحلوى.
صورة تداولها مستخدمو “انستغرام” تظهر خادم الحرمين يجلس على كرسي وهو حاسر الرأس وينظر إلى الناحية اليسرى فيما يبدو أنه يتحدث إلى أحد الأشخاص.
خادم الحرمين أثناء حضوره مأدبة الغداء الدورية التي تقيمها شقيقته الجوهرة، وهو يتناول الطعام مع شقيقه الأمير أحمد بن عبدالعزيز.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج