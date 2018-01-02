كشف أحد أقرباء العريف مشعل العنزي، بطل واقعة إنقاذ طفل من حريق أحد المنازل بحائل، تفاصيل جديدة عن مشعل وتضحيته بنفسه وتسطيره مثالا رائعا لبذل الغالي والنفيس لخدمة دينه وأبناء وطنه.
وقال فرحان العنزي عم مشعل، إنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مشعل لهذا الأمر، لافتا إلى أنه أصيب في واقعة مماثلة أيضا أثناء إطفاء حريق بإحدى المدارس بحائل بعد أن قام بدور بطولي في إطفاء الحريق وعولج وقتها بأحد المستشفيات الخاصة.
وأوضح خلال مقابلة على برنامج “يا هلا”، أن مشعل فدائي ومتفان في عمله ودائما يبادر في تلك المواقف، لافتا إلى أن إصابته الأخيرة جاءت بعد توجه فرق الدفاع المدني لإطفاء حريق بمنزل في حائل، حيث تم إخلاء جميع العائلات، فيما أعطى مشعل أسطوانته لأحد الأطفال لإنقاذه وأغمي عليه اختناقا من شدة الدخان.
وحول الحالة الصحية لمشعل، أكد أنه يتحسن يوما بعد يوم وأنه بالعناية المركزة بمستشفى قوى الأمن بالرياض.
وأعرب عن شكره لكل القيادات والمسؤولين الذين اهتموا بمشعل وحالته، وكذلك عبر عن تقديره لكل رواد مواقع التواصل ومن سأل عن حالته ودعا له بالشفاء، مؤكدا أن الاهتمام الكبير الذي حظيت به الواقعة البطولية ساهمت في تخفيف المصاب عن والدته ووالده ورفع معنويات الأسرة كلها.
وكان العريف العنزي قام بدور بطولي في عملية إخماد فرق الدفاع المدني لحريق بأحد المنازل بحائل، عندما منح أسطوانة الأكسجين الخاصة به لطفل، ليتعرض لحالة اختناق نُقل على أثرها للمستشفى، فيما وجه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية بنقل العريف مشعل العنزي إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض لتلقي العلاج.
وفق “أخبار 24”.
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