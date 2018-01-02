وافق مجلس الوزراء على نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب “الإيدز”، وحقوق المصابين وواجباتهم، وأُعد مرسومٌ ملكيٌ بذلك.
جاء ذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في هذا الخصوص.
كما وافق المجلس خلال جلسته التي عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض على استراتيجية الدفاع الوطني، وذلك بعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
ووافق المجلس على تنظيم المؤسسة العامة للري، وأن يكون وزير البيئة والمياه والزراعة رئيساً لمجلس إدارة شركة الماء والكهرباء، لدورة واحدة فقط، ووافق كذلك على مذكرة تعاون بين وزارة الصحة بالمملكة ونظيرتها باليابان للتعاون في مجال الرعاية الصحية.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج