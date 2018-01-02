أعلن برنامج “حساب المواطن” إعفاء المعترضين على نتائج أهلية استحقاق الدعم، من إرفاق المستندات المطلوبة؛ وذلك تسهيلاً على المستفيدين.
وأتاح البرنامج للمستفيدين الاعتراض على عدم الأهلية لاستحقاق الدعم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الأهلية، كما أتاح حق الاعتراض على قيمة الدعم المودعة في حسابات المستحقين عقب إيداع الدفعة الأولى في 21 ديسمبر المنصرم، وأكد أنه في حال قبول الاعتراض سيتم صرف المبالغ المستحقة بأثر رجعي عن الشهر محل الشكوى.وفق “أخبار 24”.
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