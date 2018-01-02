قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز العزاء لذوي قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف القاضي محمد الجيراني، الذي اختطفته عناصر إرهابية قبل نحو عام، وعثر على جثته في العوامية مؤخراً.
واستقبل خادم الحرمين الشريفين اليوم الثلاثاء بمكتبه بقصر اليمامة في الرياض عدداً من ذوي القاضي الجيراني، مقدماً لهم مواساته وتعزيته في الفقيد.
يذكر أن القاضي الجيراني كان قد اختطف من قبل مجموعة إرهابية من أمام منزله ببلدة تاروت في شهر ديسمبر من عام 2016، وعثر على جثته مدفونة ببلدة العوامية في 19 ديسمبر الماضي، وذلك أثناء مداهمة أمنية لموقع يتواجد فيه المطلوب سلمان الفرج، الذي قتل أثناء تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن.وفق “أخبار 24”.
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