ألقت شرطة منطقة الرياض في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين القبض على أربعة أشخاص يديرون موقعاً لترويج الخمور جنوب العاصمة.
وأوضحت شرطة المنطقة أن الأجهزة الأمنية بشرطة منفوحة، وأثناء قيامها بمهام عملها ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”، كشفت عن موقع لترويج الخمور محصن بكاميرات مراقبة، ويديره ثلاثة مواطنين ومخالف تشادي الجنسية.
وأبانت أنها ألقت القبض عليهم جميعاً، واتضح أن أحدهم مطلوب بعدة قضايا جنائية وحقوقية، وتم ضبط 300 قارورة خمر، بعضها محلي الصنع والبعض الآخر مستوردة (مغشوشة)، كما ضبطت في وكرهم مواد كيميائية محولة للنكهات ومبلغ مالي مزيف، فتم إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.
وفي سياق متصل، كشفت شرطة العاصمة أنها ضبطت عدداً من مخالفي الإقامة والعمل، وعدداً من المخالفات التجارية والصحية مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن الحملة لا تزال مستمرة حتى تتحقق الأهداف المرجوة منها.وفق “أخبار 24”.
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