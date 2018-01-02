قضت محكمة بريدة الإدارية، بإلزام الصندوق العقاري بإقراض 70 مواطنا من متضرري الصندوق من رأس ماله، وإلغاء تحويلهم إلى البنوك، وذلك في سادس حكم من نوعه ضد الصندوق.
واعتمد الحكم الذي أصدرته الدائرة الثالثة بالمحكمة اليوم الثلاثاء، على قرار مجلس الوزراء رقم (82) الذي نص على الإقراض الحسن للمستفيدين من رأس مال الصندوق ومعاملتهم طبقاً للنظام السابق.
يذكر أن خمسة أحكام قضائية صدرت من محاكم مختلفة بالمملكة، سبقت هذا الحكم، جاءت كلها ضد الصندوق العقاري، وتنص جميعها على نفس منطوق الحكم بإلغاء القرار القاضي بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية ومعاملتهم وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني، وصرف قروضهم من رأس مال الصندوق.وفق “أخبار 24”.
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