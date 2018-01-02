ذكرت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة بمنطقة جازان طلبت من شرطة محافظة صبيا العمل على استكمال الإجراءات التحقيقية والاستدلالات بشأن قضية تزوير إجازة مرضية لمدة شهرين، والتي اكتشفت مؤخراً.
وكانت مصادر، وفقاً لــ”سبق”، قد كشفت في وقت سابق عن قضية اشتباه في واقعة تزوير إجازة مرضية بمستشفى صبيا العام مدتها شهران في “شهري 6 و7” من عام 1438هـ، مؤكدة أن القضية أحيلت للنيابة العامة، التي طلبت من شرطة صبيا استكمال الاستدلالات والتحقيقات حول القضية.
وفي شأن ذات صلة، كانت واقعة أخرى قد اكتشفت بالتزامن مع قضية التزوير بمستشفى صبيا، تتمثل في اكتشاف وجود مبالغ خاصة ببرنامج العلاج بأجر لم تدرج في النظام، ووجه حينها موظفون الاتهام لمسؤولين سابقين بالمستشفى باستخدام الأموال المختفية بطريقة غير نظامية لشراء أثاث.
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