أكَّد برنامج “حساب المواطن” أنه نجح في استعادة الحساب الرسمي للبرنامج على “تويتر” بعد تعرضه للاختراق صباح اليوم الثلاثاء.
وأكد في تغريدة عبر الحساب الرسمي أنه يجري التعامل مع المخترقين وفق القنوات الرسمية.
وكان الحساب تعرض للاختراق صباح اليوم من قبل مجموعة تسمي نفسها “صقور قطر”، ونشروا تغريدة مؤيدة لأمير قطر.
جدير بالذكر أن حساب المواطن كان قد قدم اعتذاره أمس الإثنين إثر تغريدة مسيئة رداً على أحد المستفيدين، وأكد خلالها أن الحساب كان مخترقاً.وفق “أخبار 24”.
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