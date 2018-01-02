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أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الثلاثاء، إيداع معاشات شهر ربيع الثاني الجاري في حسابات المستفيدين.
ودعت المؤسسة، المستفيدين، لمراجعة حساباتهم البنكية، أو الاتصال على الرقم (8001248889) وقت العمل الرسمي؛ للتأكد من إيداع المعاشات.
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