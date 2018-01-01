كشفت تقارير صحفية عن أن اللاعب جوناثان ألفيس لاعب فريق برشلونة الإكوادوري قد اقترب كثيراً من تمثيل النصر في الفترة المقبلة.
وبحسب تلك التقارير فإن المفاوضات بين اللاعب وإدارة العالمي قد تبقى عليها بعض التفاصيل القليلة لتنتهي بضم اللاعب في الميركاتو الشتوي.
وكان اللاعب قد توّج بجائزة أفضل لاعب في فريقه الإكوادوري للموسم المنصرم.
ويعد اللاعبان ويليام جيبور والمحترف المغربي سعد لكرو هما الأقرب للمغادرة من اللاعبين الأجانب في الفترة المقبلة. وفق”أخبار24″.
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