كشفت صحيفة “انالايتك” الرياضية الأوكرانية، أن نادي دينامو كييف يستعد لتقديم عرض لليوناني فيتفا، لاعب فريق الأهلي ، بما يقارب ١٨ مليون ريال سعودي.
وأشارت الصحيفة، أن المفاوضات لم تبدأ حتى الآن مع اللاعب ولا مع النادي السعودي، الذي يملك بطاقته وعقده سار معه، ولكن ربما تتم تلك المفاوضات في الأيام القادمة، خصوصاً أن الأهلي ربط الاستغناء عن اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية بوصول عرض مغر يظفر من خلاله الأهلي بالفائدة المادية من أجل التخلي عنه.
يذكر أن النادي الأوكراني سبق أن أشرف هليخ مدرب الأهلي الحالي ريبروف.
وكان الأهلي قد تعاقد مع فيتفا قبل موسمين قادماً من جنوى الايطالي، قبل أن يمدد عقده في الصيف الماضي.
وقد شارك فيتفا في جميع مباريات الفريق الأهلاوي الـ 16 في الدوري، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين آخرين. وفق”أخبار24″.
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