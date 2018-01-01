وصلت بعثة فريق نادي الهلال الأول لكرة القدم اليوم الاثنين بعد أن غادرت عبر قطار سار من العاصمة الرياض إلى المجمعة لمواجهة نادي الفيصلي مساء اليوم ضمن مواجهات الدوري السعودي للمحترفين.
وترأس البعثة رئيس مجلس الإدارة الأمير نواف بن سعد ونائب رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن النمر، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الهلال عبر تغريدات في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وأضاف “استقبلت جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة بمنطقة الرياض “أعمال” فريق #الهلال الأول لكرة القدم أثناء وصوله لمحطة قطار سار”. وفق”أخبار24″.
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