كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة تقريرًا عن أعداد دعم الأندية في شهر ديسمبر من عام 2017 .
وكان آل الشيخ أطلق مبادرة ادعم ناديك بعد الكشف عن الأيقونات الخاصة بأندية دوري المحترفين للموسم الحالي .
ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر تقريرًا أوضح فيه أن الهلال هو صاحب المركز الأول من حيث عدد الداعمين له بنسبة وصلت إلى 35.56% .
بينما تواجد نادي الاتحاد في المركز الثاني والنصر في المركز الثالث والنادي الأهلي في المركز الرابع .
وتم الكشف عن أعداد الداعمين لجميع الأندية عن شهر ديسمبر الماضي حيث بلغ عددهم 73.634 مشجع .
كما حرص آل الشيخ على نشر أعداد المشتركين في مبادرة ادعم ناديك عن اليوم الاثنين حيث حافظ الهلال على صدارته ، بينما تواجد الاتحاد في المرتبة الثانية .
وفق”أخبار24″.
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