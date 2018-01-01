تمنى مهاجم الأخضر فهد المولد تأهل المنتخب السعودي بصحبة المنتخب المصري لدور الـ16 من كأس العالم.
ويلعب الأخضر في المجموعة الأولى في مونديال روسيا بجانب منتخبات مصر والأوروغواي وروسيا المستضيف.
وقال فهد المولد متحدثا عن مجموعة السعودية في كأس العالم: “أتمنى الوصول لدور الـ16 رفقة المنتخب المصري”.
وأضاف في حواره مع موقع رياضة.كوم “نسعى لتشريف بلادنا أفضل تشريف في المونديال”.
وأتم “نحن نقدر على ذلك”.
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