استبقت شركات ومطاعم ومحلات بيع بالتجزئة تطبيق ضريبة “القيمة المضافة” اليوم (الاثنين) بإعلان التكفل بها، وعدم تحميلها على المستفيد، ما دفع مواطنين ومقيمين إلى توجيه شكرهم لها، والمطالبة بدعمها.
وأنشأ مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاقا مكرسا لهذه الشركات والمحلات، عنونوه بـ “#خلي_الضريبه_علينا”، يرصدون فيه من قاموا بتحمّلها وعدم رفع الأسعار، وداعين إلى دعمها بالتبضع منها، فيما عرض مشاهير الإعلان لها مجانا.
ودفع ذلك شركات ومحلات أخرى إلى اللحاق بالركب، والمبادرة للإعلان عن تحملها الضريبة عن المواطن والمقيم، تخفيفا عنهم وقناعةً بالمكاسب التي تحققها.
يأتي ذلك في الوقت الذي رُصدت فيه زيادات غير مبررة للأسعار، قامت بها محلات شهيرة في مختلف مناطق المملكة، بدءاً من تطبيق الضريبة هذا اليوم، وسط مطالبات بضرورة مراقبة السوق والتأكد من عدم وقوع حالات استغلال.وفق”أخبار24″.
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